14. Bürener Wanderwoche

Die 14. Bürener Wanderwoche findet in diesem Jahr vom 23. bis 27. Oktober 2017 statt. Täglich werden zwei geführte Wanderungen (10-14 und 20-28 km) angeboten. Start und Ziel der Wanderungen sind nachstehende Gastronomiebetriebe. Der Startkartenverkauf beginnt jeweils eine halbe Stunde vor der angegebenen Startzeit. Nach der Wanderung laden die Gastronomiebetriebe dazu ein, Ihre Aktivität mit einem Mittagessen zu belohnen. Hierfür halten die Gastronomen beim Startkartenverkauf am Morgen eine separate Speisekarte mit Menüvorschlägen für Sie bereit. Die Auswahl sowie auch die Bezahlung Ihres Menüs erfolgt ebenfalls beim Startkartenverkauf, sodass Ihnen das Mittagessen direkt im Anschluss an die Wanderungen frisch und zeitnah serviert werden kann. Zu allen Wanderungen wird festes und eingelaufenes Schuhwerk sowie wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung empfohlen. Abends wird ein Kulturprogramm angeboten. Gruppen ab 5 Personen werden jedoch gebeten, sich vorab anzumelden. Pro Führung entsteht eine Gebühr in Höhe von 5,- € pro Person.

Weitere Informationen: Stadt Büren, Tel. 02951/970124, wandern@bueren.de