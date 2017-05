16. Paderborner Fahrradtag am 14. Mai in Schloß Neuhaus

Am 14. Mai findet der 16. Paderborner Fahrradtag im Schlosspark von Schloß Neuhaus statt. Aus diesem Anlass haben wir in Kooperation mit der Tourist Information Paderborn Sonderseiten mit allen wichtigen Informationen zusammengestellt. Wer sich also im Vorfeld schon einmal einstimmen und informieren möchte, findet diese Seiten mit allen Programmhighlights hier zum Download:

16. Paderborner Fahrradtag

Umfassende Infos gibt es auch auf der Homepage der Stadt Paderborn.