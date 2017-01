2 x 2 Karten für die Lochis am 21.1. gewinnen

Das HEFT verlost 2 x 2 Karten für die Lochis am 21.1. um 18 Uhr in Kassel.

Wer diese gewinnen möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff Lochis und unter Angabe des Namens und der Adresse an:

verlosung@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 18.1.2017. Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt.

Zur Veranstaltung:

Deutschlands derzeit beliebteste Zwillinge, die erfolgreichen YouTube-Stars und Teenager-Idole Roman und Heiko Lockmann, starteten in 2016 so richtig durch: Ihr Kinofilm-Debut „Bruder vor Luder“ schaffte zum Jahreswechsel in einem sehr starken Umfeld den Sprung in die Kino-Top-10. Das erste Album mit dem Namen “#zwilling” ist im August erschienen und katapultierte sich in Deutschland und Österreich direkt auf Platz 1 und in der Schweiz auf Platz 4 der Album-Charts.

Seit Oktober sind sie mit einer Bühnenshow auf Tour, die bereits bei den VideoDays in Köln von den Fans gefeiert wurde. Ihre deutschsprachigen Songs, die sie selbst komponieren und schreiben, sind nicht nur auf YouTube große Hits. Ihre Singles “Ab gehts”, “Durchgehend online”, “Ich bin blank” oder “Mein letzter Tag” platzierte das Duo erfolgreich in den Charts. Anfang 2015 meisterten die jungen Musiker ihre erste “Lochiversum Tour” live durch Deutschland und die Schweiz. Für Roman ging dabei ein Traum in Erfüllung: “Die letzte Tour hat so krass Spaß gemacht, da schlägt richtig das Musikerherz in uns.”

Support: Jannik Brunke