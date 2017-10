2 x 2 Karten für die Tattoomenta in Kassel gewinnen

In Kooperation mit Jenny B’s verlosen wir noch einmal 2 x 2 Tickets für die Tattoomenta am 11./12.11. in Kassel.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Mail mit dem Betreff »Tattoomenta«

und unter Angabe des Vor- und Zunamens an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 7.11. Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück

das HEFT-Team