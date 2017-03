2 x 2 Karten für Dr. Mark Benecke zu gewinnen

Für den Vortrag „Insekten auf Leichen“ am 15.3. um 19.30 Uhr im Schützenhof verlosen wir 2 x 2 Karten.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Benecke“ und unter Angabe des Namens und der Adresse an:

verlosung@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 10. März.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück

das HEFT-Team