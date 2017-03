2 x 2 Karten für Kings Of Floyd zu gewinnen

Am 25. März um 20 Uhr geben Mark Gillespie’s Kings of Floyd ein Konzert in der PaderHalle für das wir 2 x 2 Karten verlosen.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Kings of Floyd“ und unter Angabe des Namens und der Adresse an:

verlosung@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 22. März.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück

das HEFT-Team

Üer die Band:

Für viele war die Musik von „Pink Floyd“ der Soundtrack ihrer Jugend und steht auch heute noch für ein ganz besonderes Lebensgefühl. Die Klassiker „Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“ und „The Wall“ sind zweifelsohne zeitlose Meisterwerke, denen man immer noch – mehr als 40 Jahre später – begeistert zuhört.

Mit ihrer großartigen musikalischen Performance bringt die siebenköpfige Formation „Kings of Floyd“ um den englischen Sänger und Gitarristen Mark Gillespie den unverwechselbaren „Pink Floyd“ Sound perfekt auf die Bühne und bietet dem Publikum eine Zeitreise durch die neun erfolgreichsten Jahre von „Pink Floyd“, angefangen von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973) bis zu „The Wall“ (1979). Musikalische Perfektion und eine atmosphärische Video- und Lichtinstallation sorgen für eine herausragende Show, welche die nahezu perfekte Illusion eines „Pink Floyd“ Konzertes hervorruft.