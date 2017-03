2 x 2 Karten für Tango Revolución zu gewinnen

Am 30. März um 20 Uhr ist das neue Tango Spektakel von Gustavo Russo in der PaderHalle zu Gast. Für dieses Highlight verlosen wir 2 x 2 Karten.

Zur Veranstaltung:

Zusammen mit 22 brillianten argentinischen Artisten, Tänzern, Musikern und Sängern hat der Tangomeister und Choreograph Gustavo Russo für Tanz-Fans in aller Welt eine völlig neue Dimension von tänzerischer Show entwickelt – ein einzigartiges modernes Tango-Spektakel.

Mit einer hinreißenden Produktion, gepaart mit höchster artistischer Kreativität, zeichnet „Tango Revolución“ die Geschichte des sinnlichsten Tanzes aller Zeiten nach: des Tango Argentino.

Das Show-Orchester bietet einmalige Interpretationen berühmter Tango-Melodien dar und verwendet dabei charakteristische Tango-Instrumente: Bandoneon und Violine ebenso wie Piano, Kontrabass, Cello, Schlagzeug, wobei ein besonderer Akzent auf dem Werk von Astor Piazzolla liegt.