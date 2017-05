29. Theaterfest rund um die PaderHalle am 25. Mai

Das 29. Theaterfest an der PaderHalle wird wieder eine gemeinsame Veranstaltung der Stadthallenbetriebsgesellschaft und des Kulturamts. Was in den 80er Jahren als eine Art Werbeveranstaltung für die damals noch junge PaderHalle begann, hat sich längst als ganz eigenständiger jährlicher Termin, meistens an Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt, im Paderborner Kalender etabliert. Wenn das Wetter es zulässt, findet vieles draußen statt. Mit dabei sind die spektakuläre Show „Fillage“ von „Sur Mesure“ mit Trampolinakrobatik, Jonglage und Livemusik, das Landestheater Detmold (u.a. mit Schau-Maskenbildnerei, Charleston-Workshop und Gesangs-Workshop), die unglaubliche Hula Hoop Show „HOOPELAI“ mit Andréanne Thiboutot, das „Duo Agil“, Fräulein Zugvogel, der Puppenspieler Robert Husemann, die „Tall Tales Acrobatics“, Antje Huißmann alias Else Mögesie und andere. Schon vom letzten Jahr bekannt ist das „Teatro Due Mondi“. Natürlich sind auch wieder Paderborner Amateurtheatergruppen dabei. Am Abend spielt das Theater Paderborn noch „Er ist wieder da!“

Beginn: 14.30 Uhr