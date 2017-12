3 x 2 Karten für Aschenputtel – das Musical zu gewinnen

Für Aschenputtel – das Musical am 3.1. um 16 Uhr in der PaderHalle verlosen wir 3 x 2 Karten.

Wer allerbeste Familienunterhaltung mit dem Theater Liberi erleben möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff Aschenputtel und unter Angabe des Vor- und Zunamens an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 21.12.2017. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück

das HEFT-Team