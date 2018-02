3 x 2 Karten für »Der kleine Drache Kokosnuss« zu gewinnen

Am 2. März gastieren die Kammerpuppenspiele Bielefeld im Rahmen der 38. Paderborner Puppenspielwochen mit »Der kleine Drache Kokosnuss« um 16 Uhr in der Wewelsburg.

Für diese Vorstellung (ab 4 J.) verlosen wir 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt einfach ein Mail mit dem Betreff „Kokosnuss“ und unter Angabe des Namens und der Adresse an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück wünscht

das HEFT-Team