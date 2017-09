3 x 2 Karten für Jasper van’t Hof u.a. am 21.9. zu gewinnen

Im Rahmen des Festivals Musica S. findet am 21.9. ein Konzert unter dem Titel „You never know, what you’re going to hear“ in der Abdinghofkirche statt.

Auf dem Programm stehen Improvisationen an Cembalo (Aleksandra & Alexander Grychotlik), Klavier (Jasper van’t Hof) und Orgel (Tomasz Adam Nowak).

Für dieses einmalige Konzerterlebnis verlosen wir 3 x 2 Karten.

Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Betreff Imrovisationen und unter Angabe des Vor- und Zunamens an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist Mittwochmorgen (10 Uhr). Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.