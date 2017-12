31. Kabarett in der Region am 22.12. in der PaderHalle

Der gebürtige Bielefelder Abdelkarim, inzwischen unterwegs als „Staatfreund Nr. 1“, empfiehlt sich dem Publikum als Marokkaner ihres Vertrauens und bietet Ethno-Comedy und scharfe Satire jenseits bekannter Klischees. Charmant und bitterböse richtet Sarah Hakenberg am Flügel die Protagonisten ihrer Chansons hin, seien es Handy-Mandy als moderne Version des Hans-Guck-in-die-Luft oder nervige Hündchen, die man in München lynchen sollte. Kabarett und Satire in Reimform präsentiert Philipp „Scharri“ Scharrenberg, der Dichter und Denker unter den Satirikern.

Und Dagmar Schönleber, wandlungsfähige Schauspielerin und produktive Poetry-Slammerin, klärt ein für alle Mal, warum Männer keine Schminktipps geben können.

Moderation: Ingo Börchers

Beginn: 19.30 Uhr