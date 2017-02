37. Paderborner Puppenspielwoche

In der 37. Auflage der Paderborner Puppenspielwochen werden vom 3. bis 19. März wieder viele Facetten des Figurentheaters für Erwachsene und Kinder präsentiert. An den Wochentagen sind Aufführungen professioneller Figurentheater aus ganz Deutschland, die Wochenenden gehören traditionell den heimischen Puppenspielbühnen. Hauptspielort ist die Kulturwerkstatt, es gibt aber auch Aufführungen im Naturkundemuseum im Marstall in Schloß Neuhaus sowie in der PaderHalle. Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Kreismuseum Wewelsburg mit einer Aufführung im dortigen Burgsaal. Für Erwachsene steht „Schachnovelle“ auf dem Spielplan, eine Inszenierung nach der Novelle von Stefan Zweig mit Livemusik. Mit viel Feingefühl und einer perfekten Choreographie wird die beklemmende Einsamkeit eindrucksvoll dargestellt, damit wird Weltliteratur zu einem packenden Bühnenerlebnis. Die Förderung des Kultursekretariats NRW Gütersloh macht es möglich. Robert Husemann spielt seinen Klassiker „Das Paderborner Puppenspiel vom Dr. Faust“, aber auch die Premiere der Figurentheater-Revue „Noch mehr drollige Typen“. Nelo Thies zeigt sich in ihrer Uraufführung „Komm zurück, Josie!“ musikalisch.

Für die kleinen Puppenspielfans gibt es eine reiche Auswahl, darunter Kinderbuchklassiker und Märchen aus aller Welt. Liebevoll inszeniert sind auch die Figurentheatergeschichten „Ferdinand im Müll“ – ein Abenteuer in den Schlamms über Reichtum, Armut und Freundschaft – und „Kim im Wilden Westen“ sowie „Hoppeldi Hopp“. Ein bisschen Shakespeare bietet „Der Sturm oder Die Insel der zauberhaften Wesen“, aufgrund hoher Nachfrage ist hier eine zusätzliche Vorstellung angesetzt. Das Kreismuseum Wewelsburg zeigt „Lieselotte macht Urlaub“ nach dem Bilderbuch von Alexander Steffensmeier. Der Kasper ist die Hauptperson in Robert Husemanns Stücken „Der kleine Froschkönig“, „Das Geheimnis der alten Kaffeemühle“ und „Königskuchen und Krokokoffer“, letzteres als Premiere. Minifeefans können sich bei Nelo Thies auf ein neues Stück aus dem Mitmachtheater für die Allerkleinsten freuen. Sie zeigt zudem die Uraufführung von „Ami, Guru und Mi: Die Entdeckung“ und das Mitmach-Kinderstück „Osterhasi und Osterlupinius“.

Das Gesamtprogramm finden Sie unter www.paderborn.de/puppenspielwochen und als Broschüre an vielen Stellen der Stadt.

Vorverkauf: Paderborner Ticket-Center am Marienplatz, Tel. 05251/299750