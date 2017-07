5. Paderborner Stadtmeisterschaft im Tischfußball am 15. & 16.7. im MultiCult

Die 5. Paderborner Stadtmeisterschaft im Kickern findet erstmalig als zweitägiges Turnier statt. Für 15,- € könnt ihr Samstag am Doppel- und/oder Sonntag am Einzelevent teilnehmen! Neben den Events wird es ein großes Angebot an Speisen und Getränken geben. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt auf 100 Teams/100 Einzelspieler.

Anmeldung unter info@kickerliga-paderborn.de.

Beginn: jeweils 10 Uhr