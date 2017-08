5 x 2 Karten für die Gala-Show der Performance am 5.9. zu gewinnen

Am 4. und 5. September findet erneut die internationale Kulturbörse „Performance“ im wunderbaren Schlosspark von Schloß Neuhaus statt.

Für die abschließende Gala-Show am 5.9. um 19.30 Uhr verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten.

Wer gewinnen möchte, schickt bitte ein E-Mail mit dem Betreff „Performance“ und unter Angabe des Namens und der Adresse an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 3. September. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.

Viel Glück!

das HEFT-Team

Weitere Infos zur Performance gibt es hier:

www.performance-paderborn.de