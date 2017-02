8. Paderborner Jazz & Blues Party am 11.2. in der PaderHalle

Gemeinsam veranstaltet von PaderHalle und Jazz-Club Paderborn, ist die Jazz & Blues Party ein Muss für Fans aller Altersklassen geworden. Auch heuer sind wieder vier internationale Top-Bands dabei: Mit Thorbjörn Risager & Black Tornado kommt einer der heißesten Acts Europas im Spannungsfeld von Blues und R & B, Rock ’n’ Roll, Funk und Soul. Für viele Fans sind die sieben Dänen um Thorbjörn Risager, den Sänger mit der „schwärzesten Stimme Europas“, trotz bärenstarker Konkurrenz die No. 1 des Blues in Skandinavien. Ebenfalls siebenköpfig ist die NEUE Tommy Schneller Band. Der Saxophonist und Sänger gilt als „die heißeste Bluesröhre Deutschlands“ und ist ein Entertainer eigener Klasse. Der Mix seiner Band aus Funk, Soul, Rock und Blues geht direkt in Bauch und Beine.

Mit Matthew Skoller ist einer aus der ersten Garnitur der amerikanischen Blues Harp-Szene zu Gast. Der Mann aus Chicago bringt zudem einen deutschen Spitzengitarristen mit: Kai Strauss. Und die Blues & Boogie Kings um DIE Neuentdeckung des Boogiepianos, Niels von der Leyen, versprechen jede Menge Boogiespaß!

Karten: 22,90 €, erm. 16,90 €

Beginn: 20 Uhr