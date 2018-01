9. Jazz & Blues Party am 27.1. in der PaderHalle

Gemeinsam veranstaltet von PaderHalle und Jazz-Club Paderborn, ist die jährliche Jazz & Blues Party ein Muss für Fans aller Altersklassen. Mit fetzigen Grooves und mitreißender Musik versetzen internationale Topbands das Publikum regelmäßig in beste Tanz- und Feierlaune. Auch heuer sind wieder vier Spitzengruppen dabei: Da ist Harriet Lewis, die gefeierte Grande Dame des Blues aus den USA, mit dem glänzenden Gitarristen Gregor Hilden und seiner Band. Aus dem Vereinigten Königreich kommt Britanniens vielfach preisgekrönter Großmeister der Bluesharp Paul Lamb mit seinen King Snakes, die zwischen Blues, Rhythm ’n’ Blues und Rock so ziemlich alles drauf haben, was der Fan sich wünscht. Mit Kai Strauss & the Electric Blues All-Stars präsentiert sich eine Band, die wahrhaft elektrisiert. Bandleader Kai Strauss hat sich in die Spitzengruppe der europäischen Bluesgitarristen gespielt und Saxophonist Thomas Feldmann ist auch an der Mundharmonika eine heiße Nummer. Last but not least: B. B. & The Blues Shacks (Foto) sind wieder da! Sie muss man nicht einmal in den USA mehr vorstellen – auch dort kennt man diese europäische Topband um Frontmann Michael Arlt und seinen Bruder Andreas Arlt an der Gitarre inzwischen.

Karten: 24,90 €, erm. 18,90 €

Der Vorverkauf läuft an allen bekannten Stellen.

Beginn: 20 Uhr