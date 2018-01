Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke am 7.1. im Theater Paderborn

Die Kindheit auf dem Gelände einer riesigen Psychiatrie und das Austauschjahr in Amerika liegen hinter ihm. Der gerade zwanzig gewordene Erzähler bereitet sich auf den Antritt des Zivildienstes vor, als das Unerwartete geschieht: Er wird auf der Schauspielschule in München angenommen und er beginnt seine Odyssee durch die Niederungen der Sprecherziehung, Gesangsunterricht, der Körper- und Rollenarbeit. Tagsüber an der Schauspielschule systematisch in seine Einzelteile zerlegt, ertränkt er abends seine Verwirrung in Rotwein und anderen Getränken.

In einer szenischen Lesung präsentiert Stephan Weigelin den jüngsten Teil von Joachim Meyerhoffs Romanzyklus „Alle Toten fliegen hoch“ und nimmt uns mit auf eine Reise in den ganz normalen Wahnsinn einer Schauspielausbildung.

Beginn: 18 Uhr im Theatertreff