Albert Hammond am 20. Mai in der PaderHalle

Albert Hammond schreibt seit über 50 Jahren Songs. Aus seiner Feder stammen Welthits wie “The air that I breathe” (Hollies), “99 miles from LA” (Art Garfunkel), “One moment in time” (Whitney Houston), “When I need you” (Leo Sayer), “Nothing’s gonna stop us now” (Starship), “I don’t wanna lose you” und “Way of the World” (Tina Turner). Er schrieb Songs für Tom Jones, Joe Cocker, Celine Dion, Chris De Burgh, die Carpenters und Ace of Base. Auch unter seinem eigenen Namen gelangen ihm unzählige Hits – “The free electric band”, “Down by the river”, “It never rains in southern California” oder “I’m a train”.

Diese Meilensteine der Popmusik fpräsentiert er auf seiner »Songbook«-Tour 2017.

Beginn: 20 Uhr