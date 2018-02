Amatis Piano Trio am 25.2. in Schloß Neuhaus

So ist die Welt heute: Eine Deutsche, ein Brite und ein Niederländer mit chinesischen Wurzeln führt die Liebe zur klassischen Musik zusammen. Die drei geben sich einen lateinischen Ensemble-Namen und begeistern ihr Publikum auch schon mal auf dem Bahnhof. Auf dem Programm stehen Joseph Haydn (Trio in C-Dur XV:27), Robert Schumann (Trio No. 3 op.110) und Felix Mendelssohn Bartholdy (Trio No. 2 op.66). 17.30 Uhr: Einführung im Audienzsaal mit Lars Wolfram

Ort: Audienzsaal im Residenzmuseum Schloß Neuhaus

Beginn: 18 Uhr