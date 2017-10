Archie Lee Hooker & The Coast to Coast Blues Band am 12.10. in der Kulturwerkstatt

Der Jazz-Club Paderborn präsentiert ein herausragendes Ereignis für alle Bluesfans, ein „Must“ für alle, die den unverfälschten schwarzen Blues aus den USA lieben. Der Stargast heißt Archie Lee Hooker. Er stammt aus Mississippi, aus der legendären Bluesdynastie der Hookers. Das berühmteste Mitglied war sein Onkel, der zugleich sein musikalischer Ziehvater war: der unvergessene John Lee Hooker. Er lehrte seinen Neffen nicht nur alles über den Blues, er trat auch vielfach mit ihm zusammen auf, auf der Bühne und im Studio. Es dauerte nicht lang, bis diese Zusammenarbeit Archie Lee Hooker und seine rauhe Stimme zu einem eigenen Begriff in der internationalen Bluesszene machten. 1995 tourte er zusammen mit Carl Wyatt und den Rhythm Kings zum erstenmal durch Europa, mit so großem Erfolg, dass gleich die erste CD entstand. Seine neueste will er frisch aus der Presse nach Paderborn mitbringen. Aufgenommen ist sie mit seiner aktuellen Band, der Coast to Coast Blues Band. Sie vereint erstklassige Musiker aus Brasilien, Frankreich und Luxemburg: Matt Santos (Blues Harp und Keyboard), Fred Barreto (Gitarre), Nicola Fageot (Bass) und Yves Ditch (Drums). Kartenreservierungen unter: jazzclub.paderborn@googlemail.com

Beginn: 20 Uhr