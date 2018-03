Bachs Matthäus-Passion am 25.3. in der Marktkirche

Es gibt kaum einen Superlativ, den dieses Werk nicht erfüllt. Johann Sebastian Bach schuf es wohl im Jahr 1727 für die Aufführung in der Leipziger Thomaskirche am Karfreitag. Die für seine Zeit äußerst aufwendige Besetzung mit zwei Chören, denen jeweils ein eigener Orchesterapparat zugesellt ist und die Spieldauer von beinahe drei Stunden verleihen dem Werk monumentale Größe.

In der Paderborner Aufführung wirken Mitglieder aller Chöre am Dom mit. Solisten sind Michael Connaire, Markus Flaig, Magdalene Harer (Foto), Henriette Gödde und Thomas Laske. Das Kölner Spezialistenensemble „Concerto con anima“ begleiten Chöre und Solisten. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Domkapellmeister Thomas Berning.

Beginn: 17 Uhr