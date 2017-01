Balkan und Klezmer Nacht am 3.2. in Rietberg

Musik vom Balkan und aus Osteuropa ist lebensfroh, mitreißend und im wahrsten Sinne bewegend. An diesem Abend stehen drei Bands mit insgesamt 23 Musikern auf der Bühne. Mit Instrumenten wie Akkordeon, Klarinette, Geige, Trompete, Kontrabass und mit viel Rhythmus und Gesang werden sie die Herzen und die Beine höher hüpfen lassen.

Die fünf MusikerInnen von „Itchy Kolo“ entfesseln feurige Balkangrooves, geben sich sehnsuchtsvollen Gypsysongs und leidenschaftlichen Klezmer-Freilachs hin, hier und da gewürzt mit einem Hauch von Reggae, Jazz oder Samba und viel Platz für spontane Kapriolen.

„Z.O.F.F.“ (Zentral Orchester Finnischer Fischmärkte), das ist west-östliche Gute-Laune-Musik zwischen Herzschmerz und Tanzlust. Die musikalischen Wurzeln von „Z.O.F.F.“ liegen in Osteuropa, dort, wo das Herz im Offbeat schlägt. Aber es findet sich auch ein finnisches Sauflied im Programm, der Flip-Flop-Tango, und ein israelischer Hochzeitstanz.

Bei „Unknown Skartist“ wirbeln neun junge MusikerInnen mit ihrem BalkanSkaRock über die Bühne, sie bläsern, zupfen, slappen, grooven, tanzen und singen, sie feiern mit viel Off-Beat und Ohr-Wurm die Freundschaft, das Tanzen und das Leben in der großen weiten Welt. Melodien, die ins Ohr gehen, einen Schlenker durch die Hüften fliegen und dann alles zum Tanzen bringen.

VVK: 19,70 € inkl. VVK-Gebühr, AK: 22,- €

Karten über www.kulturig.de

Location: Cultura, Torfweg 53

Beginn: 20 Uhr