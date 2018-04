Bernd Begemann & Kai Dorenberg am 3.5. in der Kulturwerkstatt

Dass Bernd Begemann die Ideen ausgehen könnten, vermutet niemand. Er hat in den letzten 30 Jahren seines musikalischen Wirkens bereits unglaubliche 22 Studioalben rausgebracht. Mit der Veröffentlichung von „Die Stadt und das Mädchen“ gelingt ihm ein weiterer Coup, denn mit diesem Album legt Begemann einen Liederzyklus in klassisch-romantischer Tradition vor! Die klassischen Formen um inhaltliche und melodische Leitmotive werden hier keineswegs ironisiert, sondern gekonnt respektiert. Die Stadt und das Mädchen, das Mädchen und die Stadt. Bernd Begemann hat zwölf Titel rund um diesen Geschichtskosmos aus der eigenen Diskografie-Kiste gekramt und sie in ein klassisches, betörend intensives Gewand staffiert. Was macht „Miss Juni im September“ und was passiert in der „Nacht vor der Abtreibung“? Diesen Fragen lohnt es sich in bisher ungehörter Spielart zu lauschen!

Beginn: 20 Uhr