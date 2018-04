Bombensntschärfung am Sonntag

Am Sonntag wird die kürzlich am Peter-Hille-Weg entdeckte Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Alle wichtigen Informationen rund um die Evakuierung und die Entschärfung der Bombe sind an dieser Stelle online verfügbar.

Darüber hinaus steht das Telefonisches Service-Center (TSC) unter 05251 880 für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung (auch Sa. und So. von 7 bis 18 Uhr).