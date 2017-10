Creativity am 29.10 in der Kulturwerkstatt

Zum zweiten Mal öffnet die „Creativity“ ihre Türen. Die „Creativity“ ist ein Kreativ-Markt in und für Paderborn. Hier gibt es (fast) alles, was das Leben schöner & bunter macht! Kreative präsentieren und verkaufen ihre mit Herzblut und Liebe hergestellten Produkte und bereichern dieses Event mit ihren bunten Ideen.

Lassen Sie sich überraschen und zum Selbermachen anregen.

Freuen sie sich auf ein vielfältiges buntes Angebot: Genähtes, Schmuck, Deko, Kleidung, Praktisches, Außergewöhnliches …

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Gastronomie kommt an diesem Tag dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospitzdienst Paderborn/Höxter zugute.

Also, lassen sie sich am 29. Oktober in der Zeit von 13-18 Uhr bei kostenlosem Eintritt inspirieren, anregen und verführen.

Beginn: 13 Uhr