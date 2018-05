Cristin Claas Trio am 4.5. in Rietberg

Cristin Claas‘ zauberhafte Stimme erfüllt jeden Raum und steht für sich. Ihre einzigartigen Songs interpretiert sie in englisch, deutsch und selbst kreierter Fantasiesprache. Zusammen mit dem Gitarristen Stephan Bormann und dem Pianisten Christoph Reuter ist über die Jahre ein unverwechselbarer Sound entstanden. Live ist das Trio ein ganz besonderes Erlebnis – es sprüht nur so vor originellen Ideen!

„Eine Stimme, die in Deutschland derzeit ihresgleichen sucht!“ (Hamburger Abendblatt)

Ort: Cultura, Beginn: 20 Uhr