Cultura do Brasil vom 18. bis 20.8. in Rietberg

Auf drei Bühnen präsentieren sich 34 Samba-Trommelgruppen und ihre Tänzer aus allen Teilen Deutschlands und ganz Europa. Mehr als 650 Musiker und Tänzer bringen den Festival-Besuchern die vielfältige Musik, Kultur und Lebensfreude Brasiliens näher. Aber auch andere Musikrichtungen aus Brasilien gilt es zu entdecken: schwoofigen „Forró“ mit seinem Akkordeon, gechillten Samba-Reggae oder Samba „Pagode“, der in Rios Hinterhöfen gesungen wird. In der Nacht geht es im Rundtheater Cultura weiter, mit Konzerten und Disco. In Ostwestfalens Karnevals-Hochburg darf natürlich auch ein Karnevalsumzug nicht fehlen. Zusätzlich findet an jedem Tag der Markt der Möglichkeiten statt: Kunst, Handwerk und Kulinarisches von Rietberg bis Rio.

Location: Gartenschaupark Rietberg, Parkteil Nord

Freitag, 18.08.2017 ab 18 Uhr

Samstag, 19.08.2017 ab 11 Uhr

Sonntag, 20.08.2017 ab 11 Uhr