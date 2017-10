Daniela Bergschneider: A Morph – Vernissage am 5.11.

Unter dem Titel „A Morph“ präsentiert die Paderborner Künstlerin Daniela Bergschneider ihre textilen Gebilde, die in einen Dialog mit den räumlichen Gegebenheiten treten.

Daniela Bergschneider orientiert sich in ihren Arbeiten an den repetitiven Wachstumsprozessen der Natur. Bergschneiders amorphe Skulpturen wirken wie lebende Kreaturen, wie Organismen; diese wuchern, einmal an der Wand befestigt, ungefragt in vermeintlich sicheres Terrain. Wie Pilze oder gigantische Viren klettern sie an Oberflächen empor, verbreiten sich, trotzen jeder Schwerkraft. Sie nehmen den Raum ein, scheinen mit dem Betrachter um Luft zu konkurrieren. Es ist, als wohne ihnen ein eigener Wille inne, eine antike Weisheit, eine prähistorische Hartnäckigkeit.

Bestimmend für Daniela Bergschneiders Arbeitsprozess ist die Zeit, die in den unzähligen Wiederholungen und Variationen eine physische Präsenz bekommt. Mit ungewöhnlichen Techniken erforscht sie die visuellen, haptischen und physikalischen Eigenschaften von Materialien, die verwandelt und einer Neubetrachtung zugeführt werden. Die künstlerische Idee verwebt sich dabei mit den physikalischen Eigenschaften des Materials. Oft werden die, in unzähligen Arbeitsschritten entstandenen feingliedrigen Werke, anschließend mit zerstörerischen Werkzeugen traktiert. So entsteht ein spannungsreiches Wechselspiel zwischen Konstruktion und Dekonstruktion, zwischen Kontrolle und Zufall.

Daniela Bergschneider, 1986 in Paderborn geboren, studierte Mode-Textil-Design und Germanistische Sprachwissenschaft in Paderborn und Textildesign an der HAW in Hamburg. Bergschneider ist Künstlerische Mitarbeiterin an der Uni Paderborn und Kuratorin der Ausstellungsräume KleppArt in Paderborn. Ihre Arbeiten waren bereits bei Ausstellungen in Berlin, Hamburg, Köln, Rüsselsheim, Gelsenkirchen und Göteborg zu sehen.

Die Vernissage findet am 5.11. um 11 Uhr bei Soekiart in Jessilicious Kitchen (Heiersstr. 19) statt.

Die Ausstellung läuft bis einschließlich 30.11.2017.