Deep Schrott am 10.2. im Deelenhaus

Vier Bass-Saxophone, sonst nichts. Verschrottet werden – neben eigenen Stücken – Klassiker aus Rock und Pop, darunter Songs von den „Beatles“, „Led Zeppelin“, „Fleetwood Mac“ oder „King Crimson“. Vier deutsche Musiker, die sich national wie international einen Namen als Instrumentalisten und Komponisten gemacht haben, widmen sich an diesem Abend ausschließlich den klanglichen Möglichkeiten dieses „wahren Behemots von Saxophon“ (Eugen Egner). „Deep Schrott“ ist einerseits buchstäblich Heavy Metal, eine klingende „Raffinerie“ (Frank Köllges), ein futuristisch anmutender, ächzender, schnaubender, schnarchender, knarzender Doo-Wop-Blechhaufen, der einem Überseehafen Konkurrenz machen kann. Andererseits ein technisch virtuoses, subtiles, hochsensibles, am Rand der Stille operierendes Ensemble, das vom Luft- und Klappengeräusch bis zu extremen Obertönen alle Möglichkeiten des scheinbar so limitierten Instrumentes ausschöpft.

Als Inspirationsquelle und Assoziationspunkt des musikalischen Materials von „Deep Schrott“ dient denn auch – neben Strukturen und Parametern aus Jazz, Improvisierter Musik oder Neuer Kammermusik – immer wieder das Rockgenre. Mit Vorliebe lässt man sich von härteren Spielarten zwischen Grunge, Heavy Metal, Thrash Metal oder Punk inspirieren. Brachiale Riffs, tonnenschwere Grooves, aggressive Improvisationen – und daneben leichtfüßige Melodien, feinsinnig gewebte Klangspektren und humorvolle Zitate: Dies alles ist neu, überraschend, einzigartig, skurril und überwältigend.

Eintritt: 16,50 €, ermäßigt 11,- € (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Tickets beim Paderborner Ticket-Center und Ticket Direct.

Beginn: 19.30 Uhr