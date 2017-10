Denkanstöße in der Dunkelkammer am 28.10. im Raum für Kunst

Als die Fotografie im 19. Jahrhundert salonfähig wurde, veränderte sich das Verhältnis der Menschen zur Abbildung für immer. Unsere Welt ist inzwischen voll mit Abbildungen der Realität, doch führt die Bilderflut dazu, dass wir über den Unterschied von Darstellung und Dargestelltem kaum noch nachdenken. Die Omnipräsenz von Bildern lässt die tiefere Betrachtung, das Versenken in eine einzelne Abbildung immer schwieriger werden. Der Prozess der Fotoentwicklung beschäftigt sich genau mit dem Moment des Übergangs, in dem sich das Ablicht des Motivs irreversibel als einzigartiges Bild manifestiert.

In dieser Lesung werden vor den Augen des Publikums Fotos entwickelt, während philosophische Texte vorgetragen werden, die die Wahrnehmung von allen Seiten beleuchten. So werden die BesucherInnen zu bewusst Sehenden!

Ein geistig-sinnliches Erlebnis mit den Schauspielern Nancy Pönitz und Max Rohland, den Fotoentwicklern Tobias Vorwerk und Lorenz Barkhausen sowie Klaviermusik von Simon Wieners.

Eintritt: 8,- €, für Studierende 5,- €

Informationen & Ticket-Vorbestellungen: kontakt.maxrohland@gmail.com und www.maxrohland.de/wahrnehmungswahnsinn

Beginn: 18.00/19.30/21.00 Uhr