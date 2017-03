Deutsche Botschaft am 31.3. im Golfclub Haxterpark

„Deutsche Botschaft“ – das sind fünf erfahrene Musiker aus dem Raum Paderborn, die die Herausforderung, Pop und Rock auf Deutsch zu machen, auf ihre eigene Art angehen. Musik zum Zuhören und zum Mitgehen, auf jeden Fall besonders und immer mit jeder Menge Energie und Spielfreude. Musikalisch spannen „Deutsche Botschaft“ den Bogen weit, von Balladen über wohlige und ansteckende Pop- und Rockgrooves bis hin zu Funk und Reggae. Die Texte sind mal fröhlich, mal ruhig, mal nachdenklich, aber immer voll Leben und Leidenschaft und thematisch so bunt wie das Leben. In der eigenen Sprache kann man vieles eben am deutlichsten und berührendsten ausdrücken.

Beginn: 20 Uhr