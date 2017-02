Diebe von Dea Loher ab 3.3. im Westfalen-Kolleg

„Diebe“, so lautet der Titel der neuen Produktion des „Schwarzen Theaters“, welche die Paderborner Theatergruppe im März 2017 an fünf Terminen auf die Bretter der Kollegbühne bringt. In diesem im Jahre 2010 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführten Stück verknüpft die Autorin Dea Loher in 37 szenischen Skizzen scheinbar absichtslos die Geschichten von zwölf ganz unterschiedlichen Existenzen am Rande einer Großstadt.

Da ist Finn, ein einsamer Versicherungsmakler, der die Augen aufschlägt und weiß, dass er nie mehr aufstehen möchte. Linda, seine Schwester, glaubt, einen streunenden Wolf gesehen zu haben und träumt nun davon, dass ihre vom Konkurs bedrohte Therme Teil eines Naturreservats wird. Erwin, der Vater der beiden ist fast blind. Er verdächtigt die anderen Mitbewohner des Altersheims sein Fernrohr gestohlen zu haben. Monika, eine Verkäuferin im örtlichen Supermarkt, erhofft sich eine Beförderung zur Supermarktleiterin in Holland. Das wäre für sie eine Anerkennung. Ihr Mann Thomas, ein Polizist, würde mitgehen. Aber eine Versetzung ins Ausland ist für ihn nicht möglich …

Im Rahmen dieser 2-stündigen „Patchwork-Komödie“ treffen die zwölf Existenzen in den unterschiedlichsten Konstellationen aufeinander und sehen sich zumeist zu einem späteren Zeitpunkt in überraschenden Begegnungen an anderer Stelle wieder. Auf diese Weise nimmt das Stück immer wieder unerwartete Wendungen, entfaltet sich ein komisch-grotesk und zuweilen überreal anmutendes Netzwerk von Episoden, deren Protagonisten in ihren Ängsten, Hoffnungen und Sehnsüchten verfangen sind.

Die Aufführungstermine:

Freitag, 03.03.2017 um 19:30 Uhr

Samstag, 04.03.2017 um 19:30 Uhr

Freitag, 10.03.2017 um 19:30 Uhr

Samstag, 11.03.2017 um 19:30 Uhr

Sonntag, 12.03.2017 um 19:30 Uhr

jeweils in der Aula des Westfalen-Kollegs Paderborn, Fürstenweg 17b