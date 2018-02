Digging Deep ab 23.2. im HNF

Das Paderborner Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) ist das weltgrößte Computermuseum. Doch nur ein Bruchteil der vorhandenen Objekte ist in der Dauerausstellung zu sehen. Grund genug für die Kuratoren, mit neugierigem Blick durch das Depot zu gehen, ganz tief zu graben und einige Kostbarkeiten zu heben. Eine neue Sonderausstellung präsentiert vom 23. Februar bis zum 5. August 2018 über 70 Depotschätze.

Auf 600 Quadratmetern werden Exponate aus unterschiedlichen Epochen der Büro- und Computerwelt gezeigt. Sie werden nicht im historischen Kontext präsentiert, sondern in sechs unterschiedlichen Themenräumen künstlerisch in Szene gesetzt. Die Besucher erhalten so einen ganz neuen Blick auf die Objekte, losgelöst von ihrer ursprünglichen Funktion. Design, Skurrilität, technischer oder kommerzieller Flop oder besondere Auszeichnungen standen bei der Entdeckungsreise der Kuratoren im Vordergrund.

Mehr zur Ausstellung auf www.hnf.de/diggingdeep.