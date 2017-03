Digitale Stadt Paderborn

Paderborn ist innovativ, fortschrittlich und kreativ. Um das unter Beweis zu stellen, wird die Stadt an dem von dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Digitalverband Bitkom bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb „Digitale Stadt“ teilnehmen. Die dem Gewinner in Aussicht gestellten Investitionen in Infrastruktur und digitale Projekte und die Strahlkraft als europäischer Leuchtturm bieten unglaubliche Chancen für unsere Stadt.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Ideen und Visionen für ein digitales Paderborn im Bürgermeisterreferat der Stadt Paderborn einzureichen und/oder die Bewerbung über Facebook zu unterstützen.

www.paderborn.de

Zur Facebook-Seite