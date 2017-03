Django Deluxe am 10.3. in der Kulturwerkstatt

Django Reinhardt, der „König des Zigeunerjazz“, ist tot – es lebe „Django Deluxe“! Seit einigen Jahren schon macht diese Gruppe um den Gitarristen Giovanni Weiß in Deutschland und weit darüber hinaus Furore, wo immer sie auftritt. Es gibt nur wenige, die das Erbe des berühmtesten Vertreters des Sinti-Swing so überzeugend und so dynamisch in die Gegenwart fortführen wie „Django Deluxe“. Im Zentrum steht die Sologitarre von Giovanni Weiß. 2013 erhielt der Hamburger den begehrten Jazz-Echo-Preis als „bester Gitarrist des Jahres“. Der Name der Band ist Programm, doch klingt noch mehr mit als das Erbe Reinhardts. „Django ist unser großes Vorbild, aber Musik bewegt sich nur voran, wenn jeder auch eigene Weg geht. Zu bloßen Nachahmern taugen wir nicht“, sagt Weiß. Dass sie das nicht sind, dafür steht auch der Name Jermaine Landsberger. Der auch in den USA bekannte Pianist gehört zur Avantgarde der europäischen Sinti-Szene. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist faszinierende Musik aus dem Herzen, voller Swing und Gefühle, Musik, die jeden mitnimmt! Dafür sorgen nicht zuletzt auch Jeffrey Weiß (Kontrabass) und Silvan Strauss (Drums).

Eintritt: 22,- €, erm. 15,- €, Schüler: 5,- €

Begin: 20 Uhr