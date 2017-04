Familientag: Et labora! am 9.4. im Kloster Dalheim

Der Familientag mit Handwerksvorführungen und Mitmachprogramm für Kinder lädt zu einem Tagesausflug in das ehemalige Kloster Dalheim ein. Vorführungen in der Bäckerei, Brauerei, Brennerei, Försterei, Gärtnerei, Imkerei, Mühle, Schäferei, Schmiede, Silberschmiede, Stellmacherei und Weberei machen historische Handwerkskunst auf dem 7,5 ha großen Klostergelände erlebbar. Während die Besucherinnen und Besucher den Handwerkern bei ihrer Arbeit an den historischen Standorten über die Schulter schauen, gehen Kinder auf Entdeckertour und üben sich selbst in klösterlicher Handwerkskunst. Sie ziehen Kerzen, flechten Körbe, backen Brezeln, verarbeiten bunte Samenmischungen zu Saatkugeln und wickeln weiche Schäfchen aus Wolle. Erwachsene werden in der Papierwerkstatt selbst aktiv. Regelmäßige Kutschfahrten über das Klostergelände und den Ort runden das Familienerlebnis ab. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und eine Regenvariante des Programms ist vorbereitet.

Beginn: 11 Uhr