Ferienfinale im Ahorn-Sportpark am 27.8.

Am 27.8. findet zum bereits 5. Mal das Radio Hochstift-Ferienfinale im Ahorn-Sportpark statt. Zwischen 11 und 18 Uhr wird ein buntes Aktions-, Mitmach- und Showprogramm für die ganze Familie auf dem 100.000 qm großem Gelände des Ahorn-Sportparks angeboten. Neben den zahlreichen Aktions- und Mitmachständen der Sportvereine und der Kooperationspartner werden 3 Themen-Welten auf dem Outdoor-Gelände zu finden sein: Zum einen die Stadtwerke Paderborn Wasserwelt; diese besteht neben der größten aufblasbaren Hai-Hüpfburg der Welt aus einem 10 x 10 m großen Pool mit Paddel-Booten und einem zweiten 8 x 8 m großen Pool mit Aqua Balls sowie der DLRG mit ihrem Rettungsboot. Zum anderen wird es die Sparkasse Paderborn-Detmold Welt geben, welche sich aus einem 5 m hohen Kletterfelsen, jeweils einem Spielmobil des KreisSportBundes Paderborn und der Stadt Paderborn sowie einer Hüpfburg zusammensetzt. Die Radio Hochstift-Bühne und die größte aufblasbare Pirateninsel der Welt, auf der bis zu 30 Piraten gleichzeitig toben und hüpfen können, werden die Radio Hochstift-Welt zum Leben erwecken.

Darüber hinaus wird auf dem Outdoor-Fitness Parcours erstmalig die Calisthenics-Competition „Repz on Fire“ ausgetragen. Unter dem Motto „Seid ihr das stärkste Team aus OWL?“ werden zahlreiche Athletinnen und Athleten aus Ostwestfalen-Lippe und Umgebung in 6 verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Gefragt sind dabei sowohl klassische Fitnessübungen wie Klimmzüge, Liegestütze und Kniebeugen, aber auch turnerische Elemente wie der Handstand.

Als ein weiteres besonderes Highlight wird die Landesturnriege der Polizei NRW ihr Showprogramm aus akrobatischen Kunststücken um 15 Uhr präsentieren. Für musikalische Untermalung wird der Musikzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn am Veranstaltungstag sorgen.

Auch in diesem Jahr wird Radio Hochstift wieder live von 11 bis 14 Uhr berichten und im Anschluss daran ein buntes Spiel- und Spaß-Programm auf ihrer Bühne bieten.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Beginn: 11 Uhr