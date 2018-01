Glanzlichter 2017 vom 13.1. bis 2.4. im Naturkundemuseum

Die Ausstellung zeigt die prämierten Bilder des internationalen Naturfotowettbewerbs „Glanzlichter“ aus dem Jahr 2017. Bereits seit dem Jahr 2003 werden die jeweils aktuellen Siegerfotos des „Glanzlichter“-Wettbewerbs zu Jahresbeginn mit großem Erfolg im Marstall präsentiert. Die Jury des Glanzlichter-Wettbewerbs hatte es im Jahr 2017 mit über 20.000 eingereichten Bildern zu tun. Das Ergebnis des schwierigen Auswahlverfahrens ist auch diesmal wieder höchst beeindruckend. 87 grandiose Naturaufnahmen auf höchstem Niveau.

Für Kinder und Jugendliche hat das Naturkundemuseum im Marstall wieder einen kostenlosen Rallyebogen erstellt, mit dem die Ausstellung erkundet werden kann.

Geöffnet: täglich – außer montags – von 10 bis 18 Uhr

Zur Eröffnung der Glanzlichter-Ausstellung findet am 12.1. um 19 Uhr ein kurzer Lichtbildervortrag im Audienzsaal des Schlosses statt. Michael Bellinghausen berichtet anhand eindrucksvoller Fotos von „Vogelbeobachtungen am Neusiedler See“. Im Anschluss an den Vortrag sind alle eingeladen, vom Schloss zum Marstall zu gehen und dort die Ausstellung bei einem Glas Wein oder Saft zu besichtigen.