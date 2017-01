Gregor Hilden am 12.1. in der Kulturwerkstatt

Im Dezember war er mit Richie Arndt zu Gast im Jazz-Club: Gregor Hilden. Nach diesem eindrucksvollen Auftritt kehrt er jetzt zurück und setzt neue Akzente. Der glänzende Bluesgitarrist „goes Jazz“ – auf den Spuren von Gitarrenlegenden wie Wes Montgomery und Kenny Burrell. Heroen des Soul-Jazz wie diese sorgten dafür, dass der Mainstream des Jazz seine Wurzeln im Blues nicht vergaß. Und Deutschlands wohl swingendster Interpret des Gitarrenblues ist wie nur wenige sonst in der Lage, diese Tradition ins Heute zu übersetzen. Mit seinem aktuellen Quartett sorgt er für groovenden Jazz, für knackigen Funk und federnde Bluesatmosphäre. Seine Mitstreiter sind wie er in all diesen Sätteln zu Hause: Thomas Hufschmidt (Keyboard), Sascha Oeing (Bass) und Wolfgang Roggenkamp (Drums).

Eintritt 18,- €, erm. 12,- €, Schüler: 5,- €

Beginn: 20 Uhr