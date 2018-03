Gregor McEwan am 17.3. im DeelenHaus

Gregor McEwan ist auf ausgedehnter Solo-Tour, um seinem Publikum sein neues, drittes Albums „From A To Beginning“ vorzustellen. Aber natürlich dürfen auch Stücke der ersten beiden Alben „Houses And Homes“ und „Much Ado About Loving“ nicht fehlen, welche McEwan immer wieder Vergleiche mit internationalen Genre-Größen wie Ryan Adams, Damien Rice, City And Colour, Noel Gallagher oder Glen Hansard einbrachten. Seine neue Platte beschreibt er selbst als “Folk meets Pop meets Dance meets frühen Emo à la The Get Up Kids meets Hans Zimmer des Interstellar Soundtracks“.Beginn: 19.30 Uhr