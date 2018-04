Großes Familienfest am 15. April in Detmold

Zur Eröffnung der Entdeckertour Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge findet am 15.4. ab 10 Uhr ein großes Familienfest am WALK/Hermannsdenkmal (Grotenburg 52, Detmold) statt. Die Entdeckertour führt zu den Hotspots von Lippe und lädt Familien ein, sich auf die vielfältigen, kindertauglichen Erlebnisangebote direkt vor den Toren Detmolds einzulassen. In dem Korridor vom Hermannsdenkmal bis zur preußischen Velmerstot gibt es jede Menge Attraktionen, die Jung und Alt zum Staunen bringen.

www.naturpark-teutoburgerwald.de