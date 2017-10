Hab’n Sie was mit Kunst am Hut? am 19.10. im DeelenHaus

„Hab’n Sie was mit Kunst am Hut?“ ist nicht nur der Titel dieses neuen Programms von Hagen Möckel, sondern auch eine Zeile aus einem Gedicht von Robert Gernhardt.

Gernhardt (1937-2006) war ein wunderbarer Zeichner, Satiriker, Essayist, Otto-Film-Drehbuchautor, Mitbegründer des Satiremagazins „Titanic“ und Wortspieler, Nonsens-, Gebrauchs- und Hochkunstlyriker. Sicherlich einer der wichtigsten zeitgenössischen Dichter der deutschen Sprache und in jedem Falle einer der lustigsten.

Schauspieler Hagen Möckel hat aus Robert Gernhardts Buch „Wörtersee“ ein paar lyrische Glanzlichter herausgezupft und unter der Regie von Erhard Preuk ein Programm entstehen lassen, welches das Publikum in Robert Gernhardts Kunstkosmos entführt und jede Menge Höhen und Tiefen, scharfkantige Kunst und blanken Unsinn, Quatsch, Komik, Tragik und Rhythmus enthält. Begleitet wird Möckel dabei von der Klarinettistin Alexandra Hentschel.

Tickets erhalten Sie im Paderborner Ticket-Center oder als Reservierung unter ticket@deelenhaus.de oder 05251/1329911.

Beginn: 19.30 Uhr