Hochstift à la carte vom 1. bis 3.9.

Wo lässt sich der Spätsommer in Paderborn so richtig genießen? Im Paderquellgebiet mitten in der Stadt! Und wenn dann dort noch vom 1. bis zum 3. September das Gourmet-Festival „Hochstift à la carte“ lockt, kennt der Genuss keine Grenzen mehr. Herausragende Köche präsentieren in edlen weißen Pagodenzelten, stilvoll dekoriert, was die Hochstiftküche an kulinarischen Höhepunkten zu bieten hat – von raffiniert verfeinerter deftig-westfälischer Küche über ausgewählte Biogerichte bis zu extravaganten exotischen Genüssen.

In den beiden Lounge-Bereichen laden vielfältige Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein und bieten so den optimalen Rahmen, um einen klassischen Drink oder auch einen fruchtigen Cocktail bei perfektem Blick auf die Paderquellen zu genießen.

Wie jedes Jahr kommen auch Kultur, Unterhaltung und ein stimmungsvolles Ambiente nicht zu kurz. Mit viel Liebe zum Detail wurde ein buntes Programm zusammengestellt, das einiges zu bieten hat: von einem Mix italienischer Musik bis hin zu handgemachtem Jazz, von Karibikflair mit Steeldrumklängen bis hin zu mundgeblasenen Grooves und Evergreens, von lebensgroßen Puppen, von „Den verrückten Hühnern“ bis hin zu einer spektakulären Show mit Überraschungsmomenten. Für die kleinen und großen Kinder wird samstags und sonntags wieder ein spezielles Kinderprogramm geboten.

Für die besonderen Momente im Paderquellgebiet sorgt auch in diesem Jahr wieder die Lightforce Showlasertechnik. Sie taucht das gesamte Areal ins rechte Licht, lässt farbige Wasserfontänen tanzen und kombiniert das Ganze mit Laser und Musik am Freitag und Samstag ab 21.30 Uhr zu einer faszinierenden Show.

Öffnungszeiten: Freitag, 1. September, 17 bis 23 Uhr; Samstag, 2. September, 11 bis 23 Uhr; Sonntag, 3. September, 11 bis 21 Uhr