Hugo Race & Michelangelo Russo am 7.11. im DeelenHaus

Der Melbourne stammende Hugo Race hat als Gründungsmitglied und Gitarrist von Nick Caves Band „The Bad Seeds“, Kopf seiner eigenen Band „The Wreckery“, Mentor der italienischen Songschreiberin Marta Collica oder Motor des Ambient-Folk-Trios „Dirtmusic“ mit Chris Brokaw („Come“, „Codeine“) und Chris Eckman („The Walkabouts“) Popmusikgeschichte geschrieben. Dazu hat Race solo oder mit seinen Bands „Fatalists“ und vor allem „The True Spirit“ seit bald dreißig Jahren eine eigene Art von wüstensoundhaften, psychedelischen und dennoch stets sehr intensivem Blues entwickelt und so etwas wie die dunkle Seite der „Tindersticks“, „White Stripes“ oder „Black Keys“ vorbereitet.

Auf ausgedehnter Tournee um den Globus mit dem „True Spirit“-Mitglied und italienischen Multiinstrumentalisten Michelangelo Russo präsentiert der australische Weltenbummler das neue Album „John Lee Hooker’s World Today“. Zum 100. Geburtstag der Blues-Legende Hooker haben Race und Russo acht düster-kraftvolle Hooker-Bearbeitungen zwischen Drone, Trance, Ambient, Electronica, Post Punk und Country eingespielt. Vor dem Auftritt werden Race und Russo zu Gast an der Universität Paderborn in einem Seminar zu Nick Cave und Post Punk Blues im Studiengang Populäre Musik und Medien sein und mit den Studierenden diskutieren.

Eintritt: 16,50 €, erm. 11,- €

Beginn: 19.30 Uhr