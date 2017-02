Ingo Börchers am 11.2. in Scharmede

Am 11. Februar präsentiert der Bielefelder Kabarettist und Moderator des WDR-Kabarettfests Ingo Börchers im Theater im Esszimmer in Scharmede in einer Vorpremiere sein nagelneues Programm „Immer ich“. Dabei dreht sich, wie der Titel schon verrät, natürlich alles um uns selbst.

Schnell noch ein Selfie geschossen, dann aber ab ins Fitnessstudio zur Selbstoptimierung. Authentisch sein – das ist der Imperativ dieser Tage; erfolgreich an der Marke „Ich“ arbeiten. Was früher nur für Prominente galt, ist schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Immer ich. Das ist der eine Teil der Geschichte. Zur gleichen Zeit sind Tausende von Menschen auf der Flucht und lassen ihre bisherige Identität hinter sich. Was geschieht da, wenn man nichts mehr hat, außer sich selbst?

Immer ich. Möglicherweise das einzige Thema, dem sich niemand wirklich entziehen kann. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Publikum am Ende des Abends selbst begegnet. Ob es dann in guter oder schlechter Gesellschaft ist, dafür übernimmt der Künstler allerdings keine Haftung.

Denn auch wenn es erstmal nicht so klingt: In „Immer ich“ geht es auch um SIE.

Karten unter 05258/9776828 oder karten@theater-im-esszimmer.de.

Eintritt: 16,- €, erm. 12,- €

Beginn: 20 Uhr