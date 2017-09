Instrumente für Haiti am 30.9.

Der Graffiti-Container für Haiti ist weg – und hat Platz gemacht für das erste Paderborner Haiti-Benefiz-Konzert an der Stümpelschen Mühle. Und dieser Platz wird gebraucht, denn die 2 Bands des Abends sind echte Knaller und Publikums-Magneten.

Der Opener „Reset“ ist – noch – ein Geheimtipp: Eine junge Band aus der Talent-Schmiede in der Schule für Musik.

Der Top-Act ist landauf, landab bekannt: Das Rainer Schallenberg-Trio hat schon im Frühsommer mit seinem Beatles-Programm das Publikum in der Kulturwerkstatt begeistert. „Der Vater swingt, die Tochter singt“ dichtete die Fachpresse, und man sollte anfügen: „das Publikum um Fassung ringt.“ Denn Lara Schallenberg setzt mit ihrer beeindruckenden Stimme dem kongenialen Spiel ihres Vaters auf der Hammondorgel die Krone auf. Saxophonist Roland Danyi und Schlagzeuger Istvan Türk bereiten dazu einen unvergesslichen Teppich.

Open Air an einem milden Frühherbst-Abend wird dieses Benefiz-Konzert sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis. Der Erlös kommt den schon lange Jahre unterstützten Musikprojekten der BIOHAUS-Stiftung in Haiti zugute.

Eintritt 15,- Euro, erm. 10,- Euro.

Ort: Stümpelsche Mühle, Spitalmauer 27

Beginn: 17 Uhr