Internationaler Museumstag am 21. Mai

Am 21. Mai 2017 begehen die Museen in ganz Deutschland wieder den Internationalen Museumstag. Unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ präsentieren sie sich und ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit. Ob mit freiem Eintritt, Sonderführungen, einem Blick hinter die Kulissen oder Museumsfesten – am Internationalen Museumtag wird Museumsarbeit vielfältig erlebbar.

Was die Museen der Region anbieten, kann man u.a. online erfahren unter:

www.museumstag.de/programm