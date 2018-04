Jäger und Gejagter – der Wilddieb Hermann Klostermann

Hermann Klostermann genoss in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Wilddieb legendären Ruf. Heimatromane und Zeitungsartikel verklärten ihn zum „Robin Hood der Egge“. Die damals in Westfalen regierende preußische Obrigkeit hasste und fürchtete ihn wegen seiner Beliebtheit beim bettelarmen Landvolk. Verbote und Haftstrafen vermochten ihn nicht zu bessern. Als er auf Forstbeamte schoss, reagierten die Preußen mit Militärkommandos, um ihn zu ergreifen.

Aus dem Jäger wurde ein Gejagter. Hermann Klostermann – Held oder Verbrecher?

Am 8.4. um 19 Uhr feiert der Dokumentarfilm von Peter Schanz in Anwesenheit der Produzenten und vieler Beteiligter im Pollux seine Premiere.