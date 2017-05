Jephtha am 28. Mai im Theater Paderborn

Selten öffnet sich im Theater Paderborn der Orchestergraben, aber jetzt ist es wieder so weit, und zwar für Georg Friedrich Händels Oratorium „Jephtha“. Eine Geschichte aus dem Alten Testament: Als die Israeliten im Streit mit Ihren Nachbarn in arge Bedrängnis kommen, erinnern sie sich an Jephtha, der einst vertrieben worden war und in der Fremde ein erfolgreicher War-Lord geworden ist. Man holt ihn als Oberkommandierenden der Streitkräfte ins Land zurück. Als Preis verlangt Jephtha im Fall eines Auftragserfolges die Berufung zum politischen Führer. Um sich Gottes Beistands zu versichern, schwört er einen fatalen Eid: „Was zu meiner Haustür heraus mir entgegen geht, wenn ich mit Frieden wiederkomme, das soll des Herrn sein, und ich will’s opfern.“

Er gewinnt den Krieg und bringt Frieden mit. Der erste Mensch, der ihm aus der Haustür entgegen kommt, ist seine Tochter. Den Eid mit seinen unabsehbaren Folgen macht Händel zum zentralen Thema seines Oratoriums über Liebe und Krieg, Willkür und fehlgeleitete Gottesfurcht.

In englischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Beginn: 18 Uhr; Einführung mit Elisabeth Wirtz um 17.00 Uhr im Foyer.